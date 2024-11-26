Прощупывают разные направления: российские ДРГ пытаются прорваться в Купянск, - ОВА
На севере Харьковской области россияне постоянно пытаются прощупать различные направления. Для этого оккупанты используют диверсионно-разведывательные группы. Самым тяжелым остается Купянское направление.
Как сообщает РБК-Украина, об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Суспільному".
По его словам, Купянское направление остается самым сложным.
"С севера города (Купьянска - ред.) была попытка зайти ДРГ, обойти наши Силы обороны. Сейчас там продолжаются бои. Результаты сообщим позже", - рассказал Синегубов.
Он отметил, что по линии столкновения было более 350 обстрелов позиций украинских военных, 16 авиабомб и 25 обстрелов из авиации.
"Наши воины в крайне тяжелых условиях. На севере Харьковской области ситуация более стабильная, чем на Купянском направлении", - добавил глава ОВА.
Также, по его словам, были попытки захода российских ВРГ в Казачью Лопань.
"Были попытки врага по разным направлениям заходить, они прощупывают разные направления, позиции. Задачи наших воинов при обнаружении попыток - оперативно противостоять и уничтожать врага. Дергачевский, Золочевское, Харьковское направления, Липцы, Волчанск - такие попытки проходят постоянно", - рассказал Синегубов.
Бои за Купянск
Напомним, недавно украинские воины отразили масштабную атаку врага на Купянск. Тогда часть россиян для отвлечения внимания переоделась в форму ВСУ и атаковала в четыре волны.
На днях начальник Генштаба ВСУ Анатолий Баргилевич рассказал, что украинские военные отразили все атаки на Купянск. В настоящее время угрозы городу нет.
В то же время эксперты отмечают, что российские оккупанты вряд ли смогут захватить Купянск до зимы. А если у ВСУ будет достаточно вооружения и личного состава, взять город захватчикам вообще не удастся.
Сегодня в ОСГВ "Хортица" сообщили, что украинские войска смогли отбросить российских оккупантов от Купянска. Силы обороны контролируют ситуацию на подступах к городу.
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