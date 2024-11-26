Прощупывают разные направления: российские ДРГ пытаются прорваться в Купянск, - ОВА

На севере Харьковской области россияне постоянно пытаются прощупать различные направления. Для этого оккупанты используют диверсионно-разведывательные группы. Самым тяжелым остается Купянское направление.

Как сообщает РБК-Украина , об этом рассказал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в комментарии "Суспільному" .

По его словам, Купянское направление остается самым сложным.

"С севера города (Купьянска - ред.) была попытка зайти ДРГ, обойти наши Силы обороны. Сейчас там продолжаются бои. Результаты сообщим позже", - рассказал Синегубов.

Он отметил, что по линии столкновения было более 350 обстрелов позиций украинских военных, 16 авиабомб и 25 обстрелов из авиации.

"Наши воины в крайне тяжелых условиях. На севере Харьковской области ситуация более стабильная, чем на Купянском направлении", - добавил глава ОВА.

Также, по его словам, были попытки захода российских ВРГ в Казачью Лопань.

"Были попытки врага по разным направлениям заходить, они прощупывают разные направления, позиции. Задачи наших воинов при обнаружении попыток - оперативно противостоять и уничтожать врага. Дергачевский, Золочевское, Харьковское направления, Липцы, Волчанск - такие попытки проходят постоянно", - рассказал Синегубов.