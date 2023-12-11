Украинские военные сбили ракету над Запорожской областью

По информации военных, была сбита управляемая авиационная ракета Х-59.

Более подробных деталей успешной работы сил противовоздушной обороны пока не раскрывают.

Стоит заметить, что это уже вторая ракета Х-59, которую сегодня, 11 декабря, сбили украинские военные. Первую удалось уничтожить в Криворожском районе Днепропетровской области.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 11 декабря, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в 17:17 сообщали о том, что в направлении Днепра летит ракета. Позже она изменила курс на Запорожье.

После этого СМИ сообщали о звуках взрывов, которые были слышны в Днепре.

Отметим, украинские силы ПВО сегодня сбили все баллистические ракеты российских оккупантов, которые они запустили в сторону Киевской области.