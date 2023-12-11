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Украинские военные сбили ракету над Запорожской областью

Иллюстративное фото: украинские военные сбили ракету над Запорожской областью (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники сегодня, 11 декабря, вечером смогли сбить ракету российских оккупантов над Запорожской областью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток" в Facebook.

По информации военных, была сбита управляемая авиационная ракета Х-59.

Более подробных деталей успешной работы сил противовоздушной обороны пока не раскрывают. 

Стоит заметить, что это уже вторая ракета Х-59, которую сегодня, 11 декабря, сбили украинские военные. Первую удалось уничтожить в Криворожском районе Днепропетровской области.

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 11 декабря, Воздушные силы Вооруженных сил Украины в 17:17 сообщали о том, что в направлении Днепра летит ракета. Позже она изменила курс на Запорожье. 

После этого СМИ сообщали о звуках взрывов, которые были слышны в Днепре

Отметим, украинские силы ПВО сегодня сбили все баллистические ракеты российских оккупантов, которые они запустили в сторону Киевской области. 

 

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