ВСУ уничтожили российскую ракету Х-59 в Криворожском районе

Вооруженные силы Украины сегодня, 11 декабря, уничтожили вражескую ракету Х-59 в Криворожском районе Днепропетровской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушное командование "Восток".

Отмечается, что бойцам ВСУ удалось уничтожить управляемую авиационную ракету Х-59. Это результат работы подразделения Воздушного командования "Восток". Удары по Кривому Рогу Ранее сообщалось, что в Кривом Роге были слышны звуки взрывов. Вчера вечером сообщалось, что над Криворожским районом военные ВСУ сбили вражескую ракету. Уже сегодня глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что обломки ракеты повредили помещение одного из предприятий. Зацепили и 2 грузовика.