Українські військові збили ракету над Запорізькою областю

За інформацією військових, було збито керовану авіаційну ракету Х-59.

Більш докладних деталей успішної роботи сил протиповітряної оборони поки що не розкривають.

Варто зауважити, що це вже друга ракета Х-59, яку сьогодні, 11 грудня, збили українські військові. Першу вдалося знищити у Криворізькому районі Дніпропетровської області.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, Повітряні сили Збройних сил України о 17:17 повідомляли про те, що у напрямку Дніпра летить ракета. Пізніше вона змінила курс на Запоріжжя.

Після цього ЗМІ повідомляли про звуки вибухів, які було чути у Дніпрі.

Зазначимо, що українські сили ППО сьогодні збили всі балістичні ракети російських окупантів, які вони запустили у бік Київської області.