Баллистические ракеты и почти 20 "Шахедов": силы ПВО уничтожили все вражеские цели

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"В ночь на 11 декабря 2023 года оккупанты атаковали Украину беспилотниками типа "Shahed" из оккупированного Крыма, районы пусков – Чауда, Бельбек", - говорится в сообщении Воздушных сил.

Сообщается, что всего зафиксированы пуски 18 ударных БПЛА типа "Shahed-136/131". Все вражеские беспилотники были уничтожены противовоздушной обороной в зоне ответственности воздушного командования "Юг". Большинство – в Николаевской области. По дронам успешно отработали зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы Воздушных сил и сил обороны Украины.

"Кроме того, около 4 утра 11 декабря оккупанты ударили по Киевской области восемью баллистическими ракетами. Удар был нанесен с северного направления, предварительно – из Брянской области России", - отметили в Воздушных силах.

Отмечается, что все восемь целей были уничтожены зенитными ракетными подразделениями воздушного командования "Центр".

Ночная атака на Киев 11 декабря

Ночью 11 декабря в Киеве прозвучали взрывы, после которых объявили воздушную тревогу. Жители столицы услышали не менее 10 взрывов.

Вскоре в КГВА сообщили, что в Киеве работали силы ПВО. В Дарницком районе в жилом доме выбиты стекла, предварительно обломками стекла травмировался ребенок и двое взрослых.

В результате атаки также обломок ракеты повредил недостроенное здание, пожар в нем оперативно потушили. Также сообщалось о задымлении на крыше многоэтажного дома в Голосеевском районе, но информация о нем не подтвердилась.