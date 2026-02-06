Украинские военные побеждают в 90% стрелковых боев, - главком
Украинские защитники в 90% случаев одерживают победу над российскими оккупантами в стрелковом бою.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал журналистам.
Фото: Александр Сырский (инфографика РБК-Украина)
"Результаты подготовки очевидны. Украинские военнослужащие демонстрируют высокий уровень подготовки, враг несет большие потери. Когда в стрелковом бою встречается группа военнослужащих, то наши воины в 90% случаев одерживают победу над противником", - подчеркнул он.
По словам генерала, боевая подготовка является ключевым фактором повышения эффективности и сохранения жизни украинских воинов. Он подчеркнул, что направление подготовки находится под его постоянным контролем.
Сырский добавил, что сейчас введена шестая редакция программы подготовки. Срок подготовки увеличен до 51 суток с дополнительным адаптационным периодом до 14 суток (в зависимости от ситуации).
"Растет количество инструкторов с боевым опытом, развивается материальная база. Приоритет - безопасность. Максимальное количество занятий проводится в защищенных помещениях", - сказал главком.
Напомним, Сырский недавно заявлял, что в ВСУ будут изменены требования к проведению базовой общевойсковой подготовки. Кроме того, будет усиливаться Школа инструкторов Сухопутных войск - по словам главкома, упор в подготовке будет делаться на качество, а не на количество.
Кроме того, стало известно, что в ВСУ заработает новый механизм отбора новобранцев в войска. Он будет предусматривать ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам в зависимости от их расположения на передовой.
РБК-Украина ранее писало, что, по словам президента Украины Владимира Зеленского, все боевые бригады ВСУ каждый месяц гарантированно будут получать пополнение.