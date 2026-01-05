ua en ru
Пн, 05 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Венесуэла Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

В Вооруженных силах меняют требования к базовой подготовке: Сырский рассказал детали

Украина, Понедельник 05 января 2026 18:40
UA EN RU
В Вооруженных силах меняют требования к базовой подготовке: Сырский рассказал детали Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Вооруженных силах будут изменены требования к проведению базовой общевойсковой подготовки (БОВП). Также будет усиливаться Школа инструкторов Сухопутных войск, упор в подготовке будет делаться на качество, а не на количество.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

По его словам, в течение 2025 года количество инструкторов в учебных центрах выросло на 13%. БЗВП развернули на фондах боевых бригад, продолжительность и программу привели в соответствие с требованиями современной войны. Но есть и проблемы.

"Потенциал подготовки в учебных центрах используется не в полной мере, а качество базовой подготовки во многих бригадах требует повышения. Должны обучать и привлекать больше грамотных, действительно профессиональных инструкторов с практическим опытом боевых действий", - отметил Сырский.

Поскольку в ВСУ есть позиция, что нужно сосредоточиться прежде всего на качестве подготовки, по итогам ежемесячного рабочего совещания по вопросам подготовки была поставлена задача проводить БЗВП в тыловых полосах бригад исключительно в объемах, необходимых для качественного обучения, и делать это с соблюдением безопасности.

"По этому вопросу Генеральным штабом Вооруженных Сил Украины будет проведена дополнительная проверка", - пообещал главком.

Также эталонным образцом организации БЗВП признали подготовку, которую проводит 28-я отдельная механизированная бригада. По словам Сырского, бригада имеет "высокие стандарты, многофункциональный полигон, современные методы подготовки и развитую учебную материально-техническую базу".

Еще один вопрос - это Школа инструкторов в Сухопутных войсках. Она уже создана, сейчас она приобретает больше возможностей для работы, но как и для учебных центров, проблемой остается перевод опытных специалистов на инструкторские должности.

"Соответствующие решения будут найдены. Также прорабатываем вопрос дополнительного финансового стимулирования инструкторов в боевых бригадах", - резюмировал главком.

Пополнение ВСУ: последние новости

Отметим, в начале декабря стало известно, что в ВСУ заработает новый механизм отбора новобранцев в войска. Он будет предусматривать ежемесячное распределение военнослужащих по боевым бригадам в зависимости от их расположения на передовой.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, все боевые бригады ВСУ каждый месяц гарантированно будут получать пополнение. Лидер государства пообещал это также в начале декабря.

А еще в октябре учебные центры ВСУ начали переносить вглубь страны из-за постоянных российских ракетных терактов. После ряда ударов по учебным центрам с жертвами и ранеными было принято соответствующее решение.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр Сырский ВСУ Война в Украине
Новости
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Дмитрий Кулеба может вернуться во власть? О какой должности идет речь и при чем здесь СВР
Аналитика
Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Зачем Зеленский назначил Буданова главой ОП и увольняет Малюка