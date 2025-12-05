ua en ru
Пт, 05 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Боевым бригадам ВСУ гарантировали ежемесячное пополнение бойцами: как это будет работать

Украина, Пятница 05 декабря 2025 22:25
UA EN RU
Боевым бригадам ВСУ гарантировали ежемесячное пополнение бойцами: как это будет работать Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Все боевые бригады ВСУ каждый месяц гарантированно будут получать пополнение. Во время сегодняшней Ставки верховного главнокомандующего был утвержден новый подход к распределению мобилизованных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского и заместителя руководителя ОП Павла Палисы в Telegram.

Лидер страны подчеркнул, что принято решение о распределении людей во все боевые бригады по-новому.

"Каждая боевая бригада должна гарантированно получать ежемесячное пополнение людьми так, чтобы понимать, как устроить обучение в бригаде, как проводить ротации и как планировать работу", - отметил Зеленский.

Палиса пояснил, что речь идет о новом подходе к распределению мобилизованных между воинскими частями еще до начала базовой подготовки. Он отметил, что этот подход будет "справедливым, равномерным и предсказуемым".

Стабильное пополнение каждый месяц

По словам заместителя главы ОП, в результате каждая бригада, которая выполняет боевые задачи на линии соприкосновения, "ежемесячно будет получать стабильное, определенное количество мобилизованных".

"Ручных решений должно стать меньше, а заработать должна четкая система, которая дает командирам возможность планировать восстановление и обучение личного состава", - отметил он.

По словам Палисы, новобранцев будут готовить в условиях, максимально приближенных к конкретной бригаде. Он отметил, что сейчас право на самостоятельное проведение базовой военной подготовки имеют 37 боевых бригад.

"Для бригад - это прогнозируемость, возможность формировать свои учебные циклы, слаживать подразделения, работать с людьми системно. Это шаг, который давно назрел, и который напрямую влияет на устойчивость линии боевого соприкосновения", - подчеркнул заместитель главы ОП.

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что в Украине необходимо улучшить подготовку офицеров тактического звена. Он отметил, что о такой необходимости говорят начальники высших военных учебных заведений и командиры боевых бригад.

В пятницу, 5 декабря, правительство приняло важные изменения, которые предусматривают существенное повышение качества подготовки офицеров запаса.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Офис президента Вооруженные силы Украины Война в Украине
Новости
Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники
Умеров и Гнатов проведут еще одну встречу с командой Трампа, - источники
Аналитика
Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Двойная игра Кремля: как РФ "продаёт" США мирный план, а россиян готовит к войне