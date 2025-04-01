Работал на две спецслужбы. Украине впервые выдали агента РФ: все детали

Служба безопасности Украины совместно со Службой внешней разведки и правоохранителями Польши задержали в ЕС российского агента из пула Виктора Медведчука, основателя запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ".
Об этом Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).
По информации РБК-Украина, речь идет о Кирилле Молчанове.
Украинские и польские правоохранители провели многоходовую международную спецоперацию на территории ЕС. Впервые с начала полномасштабного вторжения по запросу СБУ в Украину передали российского агента, который работал против нее в информационной сфере.
Сначала его задержали в Польше, а сейчас агент находится в одном из киевских СИЗО.
"Фигурантом дела является "политический эксперт" из медийного пула подозреваемого в государственной измене Виктора Медведчука. По материалам дела, злоумышленник был завербован и работал одновременно на две спецслужбы страны-агрессора: ФСБ и внешнюю разведку РФ", - рассказали в СБУ.
Сообщается, что "политэксперт" Медведчука по указанию российских оккупантов занимался дискредитацией Украины на международной арене. Также он работал над расшатыванием внутренней ситуации в странах-партнерах Украины.
"В 2022 году он выехал в Россию, где впоследствии стал одним из ключевых идеологов кремлевских медийных проектов "Другая Украина" и "Голос Европы" (Voice of Europe)", - добавили в Службе безопасности.
Также злоумышленник был одним из частых гостей ток-шоу российского пропагандиста Владимира Соловьева. Только в течение 2023 года он 35 раз участвовал в его прямых эфирах, где оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о ситуации в Украине.
Фото: паспорта задержанного (РБК-Украина)
Кроме того, он организовывал на территории ЕС уличные акции в интересах Кремля, где призывал к сворачиванию международной поддержки Украины.
Еще одним важным направлением подрывной деятельности фигуранта были публичные призывы к подготовке заказных терактов в Украине. Для этого псевдополитолог использовал свой телеграм-канал, на котором регулярно "репостил" чат-боты российских спецслужб, собирающие разведданные о Силах обороны.
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 3 ст. 436-2 и ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников и коллаборационная деятельность).
Сейчас расследование продолжается.
Напомним, Виктор Медведчук - кум российского диктатора Владимира Путина и основатель запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". Перед началом полномасштабной войны России против Украины ему было объявлено подозрение в государственной измене.
До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, однако впоследствии сбежал. Позже его задержала Служба безопасности Украины (СБУ), а в сентябре экс-нардепа обменяли на защитников Мариуполя.
С тех пор СБУ задержала уже не одного соратника Медведчука, которые пропагандировали российские нарративы. В частности, в ноябре прошлого года Служба безопасности задержала в Киевской области "политэксперта", который был частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука. Там он регулярно продвигал нарративы Кремля.
А в начале 2025 года был задержан бывший телеведущий подсанкционных телеканалов "Наш" и NewsOne. Его подозревают в оправдании российской агрессии против Украины.
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