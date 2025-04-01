Працював на дві спецслужби. Україні вперше видали агента РФ: всі деталі

За інформацією РБК-Україна, мова йде про Кирила Молчанова.

Українські і польські правоохоронці провели багатоходову міжнародну спецоперацію на території ЄС. Вперше з початку повномасштабного вторгнення за запитом СБУ в Україну передали російського агента, який працював проти неї в інформаційній сфері.

Спочатку його затримали у Польщі, а зараз агент знаходиться в одному із київських СІЗО.

Що відомо про затриманого агента

"Фігурантом справи є "політичний експерт" з медійного пулу підозрюваного у державній зраді Віктора Медведчука. За матеріалами справи, зловмисник був завербований і працював одночасно на дві спецслужби країни-агресора: ФСБ та зовнішню розвідку РФ", - розповіли в СБУ.

Повідомляється, що "політексперт" Медведчука за вказівкою російських окупантів займався дискредитацією України на міжнародній арені. Також він працював над розхитуванням внутрішньої ситуації в країнах-партнерах України.

"У 2022 році він виїхав до Росії, де згодом став одним із ключових ідеологів кремлівських медійних проєктів "Другая Украина" та "Голос Європи" (Voice of Europe)", - додали в Службі безпеки.

Також зловмисник був одним із частих гостей токшоу російського пропагандиста Володимира Соловйова. Тільки протягом 2023 року він 35 разів брав участь у його прямих ефірах, де виправдовував збройну агресію РФ та поширював фейки про ситуацію в Україні.

Фото: паспорти затриманого (РБК-Україна)

Крім того, він організовував на території ЄС вуличні акції в інтересах Кремля, де закликав до згортання міжнародної підтримки України.

Ще одним важливим напрямом підривної діяльності фігуранта були публічні заклики до підготовки замовних терактів в Україні. Для цього псевдополітолог використовував свій телеграм-канал, на якому регулярно "репостив" чат-боти російських спецслужб, що збирають розвіддані про Сили оборони.

У чому звинувачують "політексперта"

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 436-2 та ч. 6 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників та колабораційна діяльність).

Наразі розслідування триває.