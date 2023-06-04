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Ермак рассказал новые детали обмена защитников "Азовстали" на Медведчука

Новина українською →
Воскресенье 04 июня 2023 09:14
Ермак рассказал новые детали обмена защитников "Азовстали" на Медведчука Фото: руководитель Офиса президента Андрей Ермак (president gov ua)
Автор: Сергей Новиков

Руководитель Офиса президента заявил, что обмен защитников "Азовстали" в сентябре 2022 года был очень знаковым и тяжелым. В настоящее время есть часть азовцев, которые находятся в Украине, еще пять командиров - остаются в Турции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя ОП Андрея Ермака в интервью Дмитрию Комарову.

По его словам, во время обмена необходимо скоординировать наших турецких партнеров и договориться об этой формуле, что они полностью обеспечивают их безопасность, что никаких провокаций не будет.

"Сам этот день я хорошо помню. Он начался где-то в 6 утра (21 сентября 2022 года, - ред). Все пошло немного не по плану, была задержка. Первая часть обмена, которая происходила на украинской территории, должна была состояться около обеда, а состоялась в 7 вечера", - подчеркнул Ермак.

Он также вспомнил, что глава СБУ Василий Малюк и Дмитрий Усов - секретарь Координационного штаба по обращению с военнопленным - приехали к месту и 5 часов никакой связи не было, никто не появлялся.

"В то же время известный политик (Виктор Медведчук, - ред.) находился в самолете в Польше. Была договоренность, что любое движение происходит только когда мы получим подтверждение, что наших ребят забрали в Турции", - добавил Ермак.

Когда в русский самолет приземлился в турецкой Анкаре, то россияне никого не допускали.

"Зная с кем мы имеем дело, я попросил Кирилла (Буданова, - ред.). Он подъехал. Вывели наших ребят. Там лица были закрыты и так далее. Открыли (лицо, - ред.) Он мне всех сфотографировал", - вспоминает Ермак.

Потом выяснилось, что задержка была потому, что командиров свозили из разных городов. И с одним где-то задержались на каком-нибудь пункте. Без этого человека обмен не состоялся бы.

"И только когда мы уже увидели ребят, которые пришли в зал в аэропорту Анкары, только тогда все это закончилось ориентировочно в 12 ночи", - подытожил Ермак.

Напомним, ранее в Координационном штабе отмечали, что если Украина и РФ договорятся об обмене "всех на всех", то он пройдет не за один день.

К тому же, руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что стороны обсуждают обмен пленными "всех на всех" и уже приближаются к положительному результату.

Отметим, что 6 мая произошел крайний обмен пленниками между Украиной и Россией, тогда домой вернулись 45 бойцов полка "Азов".

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Виктор Медведчук Андрей Ермак Обмен пленными
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