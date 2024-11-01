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СБУ задержала "политэксперта" из медиапула Медведчука, который призывал сдаться России

Пятница 01 ноября 2024 16:55
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СБУ задержала "политэксперта" из медиапула Медведчука, который призывал сдаться России Фото: Сергей Белашко (скрин с видео)
Автор: Татьяна Степанова, Дмитрий Левицкий

Служба безопасности задержала в Киевской области "политэксперта", который являлся частым гостем на телеканалах Виктора Медведчука. Там он регулярно продвигал нарративы Кремля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

По информации источников РБК-Украина, речь идет о Сергее Белашко.

СБУ задержала &quot;политэксперта&quot; из медиапула Медведчука, который призывал сдаться России

Как установило следствие, злоумышленник входил в агентурную сеть ФСБ, которую координировал главный редактор Интернет-сайта "ПолитНавигатор" Сергей Степанов.

В начале полномасштабной войны СБУ разоблачила эту враждебную ячейку. Тогда были задержаны два участника российской агентуры, а ее резиденту - Степанову, который скрывается в Крыму, сообщено о заочном подозрении.

После 24 февраля 2022 года их сообщник из Киевской области "залег на дно" и пытался скрываться от правосудия, используя разные места жительства в Украине.

СБУ задержала &quot;политэксперта&quot; из медиапула Медведчука, который призывал сдаться России

Фото: СБУ задержала "политэксперта" из медиапула Медведчука (t.me/SBUkr)

Дело Медведчука

Напомним, Виктор Медведчук - кум российского диктатора Владимира Путина и основатель запрещенной в Украине партии "ОПЗЖ". Перед началом полномасштабной войны России против Украины ему было объявлено подозрение в государственной измене.

До февраля 2022 года Медведчук находился под домашним арестом, однако впоследствии скрылся. Позже его задержала Служба безопасности Украины (СБУ), а в сентябре экс-нардепа обменяли на защитников Мариуполя.

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