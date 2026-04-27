В Украине создали ИИ-сервис для поиска животных: как работает PetRadar и кому он полезен
Украинские разработчики создали PetRadar.ai - бесплатный инструмент на базе ИИ, который автоматизирует поиск животных и значительно повышает шансы на их возвращение домой.
Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пользователя с ником fruzzy_null в Threads.
Как работает сервис
В основе PetRadar лежит сложная нейросеть, обученная распознавать морды кошек и собак. Принцип работы сервиса:
- Нужно загрузить фото найденного или потерянного животного.
- Система анализирует изображение и создает уникальный "визуальный отпечаток".
- Алгоритм ищет совпадения среди всех животных, зарегистрированных в регионе.
Благодаря автоматическому кросс-матчингу (cross-matching) платформа сама сравнивает базы утерянных и найденных животных. Если система находит сходство, владелец мгновенно получает оповещение на электронную почту.
Так выглядит карточка-флаер потерянного домашнего любимца (скриншот: fruzzy_null)
Функционал PetRadar
Разработчики позаботились о том, чтобы сервис был не только технологичным, но и практичным. Что доступно для пользователя:
Автоматическая геолокация - система извлекает GPS-данные из метаданных фотографии, чтобы определить точное место потери или находки;
Карта поможет увидеть место, где потерялось животное (скриншот: fruzzy_null)
PDF-флаеры - сервис автоматически генерирует готовое к печати объявление с уникальным QR-кодом, который ведет на карточку животного;
Карта региона - пользователи могут видеть на интерактивной карте всех животных, которых ищут или которые были найдены поблизости;
Интеграция соцсетей - каждое животное имеет отдельную карточку, которую можно быстро распространить в Facebook, Instagram или Telegram.
Важность для сообщества pet-friendly
PetRadar поддерживает 23 языка - это делает его эффективным инструментом даже для тех, кто вынужденно переехал. Сервис является полностью бесплатным и не содержит рекламы.
Разработчики отмечают, что эффективность поиска напрямую зависит от качества и количества данных: к одной карточке животного можно добавить до трех фотографий - это значительно повышает точность работы ИИ.
Платформа отображает исчерпывающий перечень потерянных животных (скриншот: fruzzy_null)
Как присоединиться к инициативе?
Главная проблема таких проектов - популяризация. Чтобы сервис работал эффективно, нужно участие большого количества людей. .
Чем больше пользователей в конкретном регионе добавляют информацию на PetRadar, тем выше становится точность поиска.