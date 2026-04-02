Горячая линия Минцифры: на звонки украинцев круглосуточно будет отвечать ИИ

19:07 02.04.2026 Чт
Минцифры запускает круглосуточного ИИ-консультанта
aimg Елена Чупровская
Иллюстративное фото: Минцифры внедряет ИИ-консультанта на телефонную линию (Getty Images)

В Минцифры анонсировали появление голосового искусственного интеллекта, который будет консультировать украинцев на горячей линии Минцифры круглосуточно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление врио министра цифровой трансформации Александр Борняков на Forbes AI Day 2026.

Читайте также: Украинский ИИ назвали "Сияние": когда откроют тестирование для всех

ИИ-консультант выходит на линию

Ранее искусственный интеллект Минцифры работал только в чатах и отвечал на более 90% обращений. Теперь он получит голос - и начнет консультировать по телефону на горячей линии ведомства в режиме 24/7.

Следующий шаг - запустить голосового ИИ-помощника Дія.AI на портале "Дія".

По словам Борнякова, Украина реализует это в партнерстве с компанией ElevenLabs. Первые голосовые сервисы уже были показаны на форуме.

Амбициозные цели Минцифры

Борняков также очертил более широкую стратегию. Украина стремится войти в тройку наиболее развитых в сфере ИИ стран мира к 2030 году.

Среди ключевых направлений:

  • строительство собственной ИИ-инфраструктуры вместе с NVIDIA;
  • разработка национальной языковой модели "Сяйво" вместе с "Киевстар";
  • масштабирование венчурного рынка через Diia.City Invest;
  • открытие оборонных RoboLab в университетах;
  • внедрение ИИ в судебную систему.

Напомним, ранее сообщалось о запуске разработки украинской национальной языковой модели, которая будет учитывать особенности языка и культуры.

Техническим партнером проекта стал "Киевстар" - компания финансирует создание модели, которую впоследствии передадут государству. За основу взяли модель Gemma от Google.

Подробнее о разработке и почему собственная языковая модель - это вопрос национальной безопасности, читайте в интервью РБК-Украина.

Угроза для мира: генсек ООН предупредил о расширении войны на Ближнем Востоке
