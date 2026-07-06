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Удар по Омскому НПЗ стал рекордным по дальности для Украины

21:27 06.07.2026 Пн
1 мин
Дроны поразили установку, от которой зависит работа крупнейшего НПЗ РФ за Уралом
aimg Мария Науменко
Удар по Омскому НПЗ стал рекордным по дальности для Украины Фото: оператор украинского беспилотника во время боевой работы (Getty Images)
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Украинские беспилотники преодолели более трех тысяч километров и поразили Омский НПЗ, нанеся глубочайший удар по России с начала войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины.

"Силы обороны продолжают работать над тем, чтобы лишить Россию экономической способности вести войну. Воины ССО поразили крупнейший НПЗ в России, который находится за Уралом", - заявили в ведомстве.

Украинские дроны попали в установку, обеспечивающую работу всего предприятия. Расстояние до цели превысило 3 тысячи километров.

"Пока российские удары направлены на то, чтобы погрузить Украину в хаос и разрушить наши дома и бизнесы, Силы обороны силой вынуждают Россию пойти на мир", - добавили в Минобороны.

Там подчеркнули, что последствия войны будут испытывать и те, кто поддерживает ее продолжение.

Напомним, в ночь на 6 июля украинские военные атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод в России. На территории предприятия зафиксировали попадание и пожар.

По предварительным данным, была поражена установка первичной переработки нефти ЭЛОУ-АВТ-11.

Омский НПЗ является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием России и производит, в частности, авиационное горючее, дизель и бензин для нужд российской армии.

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