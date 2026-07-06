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ССО поразили нефтяной танкер РФ и нефтебазу в Крыму

14:45 06.07.2026 Пн
1 мин
Воины уже раскрыли подробности новых операций
aimg Юлия Капитонова
ССО поразили нефтяной танкер РФ и нефтебазу в Крыму Фото: В ССО рассказали, какие вражеские цели успели поразить (mil.gov.ua)
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Ночью 6 июля подразделения Deep Strike Сил специальных операций успешно атаковали российский нефтяной танкер класса "Волганефть", а также нефтяной терминал в порту Керчи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост ССО.

В момент удара российский танкер находился в Азовском море. По словам воинов, он является важной частью топливной логистики противника.

Такие суда Россия активно использует для транспортировки нефтепродуктов между НПЗ, а также для поставок топлива.

Кроме того, бойцы ССО снова поразили нефтяной терминал в порту Керчи на ВОТ АР Крым.

Они напомнили, что эта вражеская нефтебаза играет ключевую роль для логистики нефтепродуктов оккупированного полуострова.

"Терминал обеспечивает прием, хранение и перевалку нефти между железной дорогой, резервуарным парком и танкерами. Результаты поражений уточняются", - подчеркнули в ССО.

Военные уточнили, что эти операции были реализованы для продолжения дальнобойных санкций против нефтяной отрасли РФ.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Силы обороны атаковали нефтяной терминал в Санкт-Петербурге.

Кроме того, украинские воины поразили один из самых больших российских НПЗ.

Также недавно ССО показали удары по железной дороге через Северокрымский канал.

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