Украинские школьники будут учиться по-новому: что изменится с 1 сентября

Продолжительность учебного года

Правительство приняло решение о начале обучения 2 сентября и учебные заведения должны спланировать процесс таким образом, чтобы завершить его до 30 июня следующего года.

В Министерстве образования и науки отмечают, что несмотря на утвержденный график, педагогические советы каждого учреждения имеют право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года в пределах установленных правительством дат.

Педагогические советы также отвечают за определение:

продолжительности учебной недели и дня

продолжительности занятий и перерывов

форм организации образовательного процесса

В ведомстве пояснили, что при определении структуры учебного года учитываются образовательные программы, объемы учебной нагрузки, возрастные особенности, а также физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей и специфика региона.

Не более 24 учащихся в классе

С 1 сентября 2024 года количество учеников в первом классе не должно превышать 24 человека. Это нововведение касается всех первых классов в государственных и коммунальных заведениях общего среднего образования, независимо от формата обучения – очного или смешанного. Для других классов максимальное количество учащихся остается на уровне 30 человек.

В Министерстве образования и науки Украины пояснили, что эти изменения направлены на улучшение взаимодействия между педагогами и учениками, что должно сделать учебный процесс более эффективным. В небольших классах у учителей будет больше возможностей уделить внимание каждому ученику, что будет способствовать лучшему усвоению материала.

Также в школах сохраняется возможность разделения класса на группы для изучения отдельных предметов, например украинского языка. Такое деление возможно при наличии более 27 детей в классе. Если количество учащихся не превышает 24, разделение на группы не предусматривается.

В условиях военного времени для классов, которые учатся дистанционно, количество учащихся в первом классе может быть больше 24 детей.

Новые образовательные программы для учащихся 5-9 классов

Министерство образования и науки Украины утвердило значительные изменения в Типовую образовательную программу для учащихся 5-9 классов, которые вступят в силу с нового учебного года. Основные изменения касаются распределения учебной нагрузки, которая теперь базируется на минимальном количестве часов, а не на рекомендованном, как было раньше. Это позволит школам лучше адаптировать учебные планы в соответствии с потребностями учащихся.

Новые правила предусматривают создание резерва часов, который можно будет перераспределить между разными образовательными отраслями. Увеличение количества часов для изучения предметов и интегрированных курсов будет финансироваться из государственного бюджета, а решение об их распределении будет принимать педагогический совет учебного заведения. В обновленной программе определено количество часов для интегрированных курсов, охватывающих разные образовательные отрасли.

Обновленные резервы часов:

5 класс – 7,5 часов в неделю (6,5 часов для классов национальных меньшинств и коренных народов)

6 класс – 9,5 часов (8,5 часов для классов национальных меньшинств и коренных народов)

7 класс – 6,5 часов (5,5 часов для классов национальных меньшинств и коренных народов)

8 класс – 6,5 часов для всех классов

9 класс – 6,5 часов для всех классов

Оценка учащихся 5-9 классов

С 1 сентября в украинских школах начнут действовать новые рекомендации по оценке уровня знаний учащихся, утвержденных МОН. Эти изменения касаются школьников 5-9 классов и предполагают четкую систему оценки по 12-балльной шкале.

Оценка делится на четыре уровня: начальный (1-3 балла), средний (4-6 баллов), достаточный (7-9 баллов) и высокий (10-12 баллов). Каждый уровень имеет конкретно описанные критерии, которые помогут педагогам более точно определять достижения учащихся.

Документ также будет содержать форму "Свидетельства достижений", которая будет состоять из двух частей. Первая часть "Характеристика учебной деятельности" будет оценивать общий уровень сформированности умений ученика, например, понимание прочитанного, способность выражать собственные мнения, уровень инициативности и т.д. Эта часть не будет содержать баллов, а лишь уровень сформированности умений, например, "Требует внимания и помощи", "Демонстрирует заметный прогресс", "Имеет значительные успехи".

Вторая часть документа, "Характеристика результатов обучения", будет содержать оценки за отдельные предметы и общую оценку семестра. Общая оценка за семестр будет рассчитана на основе четырех оценок по группам результатов, а годовая оценка – на основе семестровых.

Школы будут иметь право вносить изменения в "Свидетельства достижений" в соответствии со своими потребностями.

Обновленная "Защита Украины"

Украинские старшеклассники будут изучать обновленный курс "Защита Украины". Модельная обучающая программа для учащихся 10-11 классов получила рекомендацию от МОН.

Обновленная программа имеет несколько ключевых особенностей:

Курс будет одинаковым для всех учащихся, независимо от пола, что обеспечит равные возможности

Школьники будут изучать современные темы, такие как военные технологии и информационная безопасность

Программа предусматривает практические занятия по стрелковой подготовке, ориентированию на местности и тактической медицине

Особое внимание будет уделено гражданской защите и планированию будущего

В 10 классе учащиеся будут осваивать основы национальной безопасности, управления, планирования, вооружения и военной техники. В 11 классе акцент будет на развитии военных технологий, информационной войне и защите гражданского населения.

Также школьники ежемесячно будут принимать участие в учебных днях, где смогут практиковаться на современных симуляторах дронов и стрелковых тренажерах под руководством подготовленных преподавателей, что обеспечит более глубокое усвоение материала.

В школах появятся офицеры службы образовательной безопасности

С сентября в украинских школах приступят к работе офицеры службы образовательной безопасности (СОБ). Они будут выполнять правоохранительную, наставническую и просветительскую функции. Об этом сообщила заместитель Министра внутренних дел Украины Екатерина Павличенко.

В МВД сообщают, что в сотрудничестве с Национальной полицией Украины, Государственной службой по чрезвычайным ситуациям и Министерством образования и науки Украины работают над созданием и усовершенствованием модели безопасности для учреждений общего среднего образования.

Основными компонентами этой модели являются гражданские укрытия, пожарная безопасность, обеспечение пропускного режима, проведение учений и повышение квалификации, а также координация деятельности ответственных субъектов за создание безопасной образовательной среды.

Офицеры СОБ будут обеспечивать правопорядок в школах, патрулировать территорию, предупреждать правонарушения, а также контролировать пропускной режим, чтобы предотвратить доступ посторонних лиц или подозрительных предметов, которые могут угрожать безопасности детей.

При подготовке материала использованы следующие источники: публикации на сайтах Судебно-юридической газеты, Министерства образования и науки.