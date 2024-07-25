Предмет "Защита Украины": что будут преподавать старшеклассникам в школах

В украинских школах в новом учебном году запускается новый проект модельной учебной программы "Защита Украины" для 10-11 классов. Программа, являющаяся частью обновления учебного курса, направлена на формирование национальной идентичности и жизненно важных навыков для защиты собственной жизни.

Какие изменения ждут украинских школьников и как относятся к ним родители, разбиралось РБК-Украина .

Чему будут учить на уроках "Защита Украины"

Проект программы уже прошел экспертизу и готовится к утверждению Министерством. Он учитывает современные вызовы и реалии, с которыми сталкивается Украина и создан с участием экспертов по обороне, общественным организациям и педагогам, отмечают в Министерстве образования и науки Украины.

Согласно официальным данным, программа должна иметь единое содержание для всех учащихся независимо от пола, что обеспечивает равные возможности в приобретении важных навыков.

Значительное внимание будет уделяться практическим навыкам, таким как ориентировка на местности, стрелковая подготовка, основы инженерной фортификации и помощь.

При изучении предмета школы должны использовать новейшее оборудование, включая компьютерные симуляторы, интерактивные лазерные тренажеры и инструменты для овладения правил медицинской помощи.

В 10 классе учащиеся будут изучать основы национальной безопасности и обороны, вооружения и военной техники, а также получать практические навыки. В 11 классе программа фокусируется на военных технологиях, информационной безопасности и защите гражданского населения в условиях кризиса.

Для закрепления знаний и умений обязательны учебно-полевые сборы и тренинги. Программа предусматривает различные формы образовательной деятельности, включая обучающие экскурсии, проекты и игры.

Подготовка учителей

В Министерстве образования отмечают, что более 100 тренеров уже прошли обучение по преподаванию новой программы.

Каждый модуль предусматривает отработку навыков управления дронами, информационной безопасности, навигации, разведки на основе открытых источников (OSINT) и психологической устойчивости.

Этот предмет и раньше преподавали в украинских школах, но сейчас его должны актуализировать. В то же время, учителя говорят, что пока не получили новых указаний.

Сейчас необходимо актуализировать программу на фоне войны в Украине, поэтому очень хорошо, что официально внесли изменения в учебную программу, говорит учитель "Защиты Украины" Баничского УВК в Сумской области Владимир Соловей.

"Когда началось полномасштабное вторжение, я рассказывал ученикам о том, как обезопасить себя в случае опасности, как отличить разные снаряды между собой, какое вооружение используют россияне для ударов по соседним населенным пунктам, а также базовым понятиям по оказанию первой помощи", – говорит учитель в беседе с РБК-Украина.

Поддерживают обновление школьного предмета и родители старшеклассников. Мама будущей 10-классницы Юлия Цвентарная говорит, что очень хорошо, когда детям будут рассказывать актуальную информацию о боевых действиях и о том, как вести себя в случае опасности.

Юлия Цвентарная – мама, несущая службу в рядах Вооруженных Сил Украины (ВСУ). Она говорит, что очень важно, чтобы детям рассказывали, как себя вести и сохранять спокойствие в стрессовых ситуациях, как успокоить своих товарищей, как отличать "хорошие" предметы от "не хороших". По ее мнению, особое внимание следует уделить тому, как оказывать первую домедицинскую помощь.

"Важно, чтобы с детьми общались не только учителя, а те люди, которые непосредственно участвовали в боевых действиях и знают, какая опасность наиболее распространена и по опыту понимают, как нужно сразу действовать в кризисных ситуациях", - отмечает мама-военная.