В МОН утвердили обновленную программу "Защита Украины": что будут изучать старшеклассники

Старшеклассникам в Украине будут преподавать обновленный предмет "Защита Украины". Модельная обучающая программа для 10-11 классов получила гриф "Рекомендовано".

Что будут изучать школьники, РБК-Украина сообщает со ссылкой на Министерство образования и науки Украины.

"Теперь ежемесячно школьникам будут проводить учебный день для более глубокого погружения в оборудованных местах с современным оборудованием симуляторами дронов, стрелковыми тренажерами. А самое главное - подготовленными преподавателями", - отмечают в министерстве.

В МОН отмечают, что обновление программы будет способствовать формированию национального сознания и жизненно необходимых навыков у молодежи.

Напомним, мы писали, что будут преподавать старшеклассникам в школах по обновленному предмету "Защита Украины" и как будут готовить учителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.