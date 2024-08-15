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МОН изменило учебные программы для 5-9 классов: что нового ждет учеников

Украина, Киев, Четверг 15 августа 2024 14:39
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МОН изменило учебные программы для 5-9 классов: что нового ждет учеников Фото: Обучение в школе (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины утвердило значительные изменения в Типовой образовательной программе для учащихся 5-9 классов.

РБК-Украина со ссылкой на данные Министерства образования и науки Украины рассказывает, что меняется для украинских школьников.

Как изменится количество часов

В новой редакции программы основное изменение относится к распределению учебной нагрузки. Теперь она базируется на минимальном количестве часов, а не на рекомендованном, как в предыдущей версии. Это позволяет образовательным учреждениям лучше адаптировать учебные планы в соответствии с потребностями учащихся.

Разница между минимальным и предельным количеством часов выделена в резерв. Этот резерв может быть перераспределен между различными образовательными отраслями, что открывает возможности реализации межпредметной интеграции, проектной работы и других инновационных подходов в учебном процессе.

Увеличение количества часов для изучения предметов и интегрированных курсов до предела, определенного в предыдущей редакции программы, будет финансироваться из государственного бюджета. Решение о перераспределении часов принимает педагогический совет учебного заведения.

Обновленные резервы часов:

  • 5 класс – 7,5 часов в неделю (6,5 часов для классов национальных меньшинств и коренных народов)
  • 6 класс – 9,5 часов (8,5 часов для классов национальных меньшинств и коренных народов)
  • 7 класс – 6,5 часов (5,5 часов для классов национальных меньшинств и коренных народов)
  • 8 класс – 6,5 часов для всех классов
  • 9 класс – 6,5 часов для всех классов

Что изменится для учащихся 5-9 классов

Интегрированные курсы. Определено количество часов на интегрированные курсы разных образовательных отраслей, а также на межотраслевые интегрированные курсы, которые являются выборочными и могут быть внедрены через перераспределение часов.

Оценка и организация процесса. Обновлен инструментарий оценивания в соответствии с системой оценивания по группам результатов обучения. Добавлены требования к организации образовательного процесса в классах с обучением на языке коренного народа и/или национального меньшинства, а также включены модельные учебные программы по крымскотатарскому языку для разных классов.

Модельные приложения. Определены требования к модельным учебным и обучающим программам.

Эти изменения преследуют цель не только облегчить учебную нагрузку на учащихся, но и обеспечить более эффективную адаптацию учебного процесса к актуальным потребностям и условиям. Они также позволяют учебным заведениям гибче реагировать на вызовы современного образования и лучше поддерживать учащихся в преодолении образовательных потерь.

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