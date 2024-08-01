Новый учебный год: в МОН разъяснили, сколько будут учиться и отдыхать школьники

Следующий учебный год в Украине продлится со 2 сентября 2024 года до 30 июня 2025 года . Однако некоторые регионы ранее заявляли о планах начать обучение в школах уже в августе.

В Министерстве образования и науки Украины (МОН) разъяснили для РБК-Украина , когда начнется и сколько будет продолжаться обучение в школах.

Начало и конец учебного года

Следующий учебный год, как и предыдущий, будет зависеть не только от учебного плана и будет спланирован с учетом ситуации безопасности и состояния энергосетей страны. Правительство уже решило, что он начнется 2 сентября и учебные заведения должны спланировать его так, чтобы учебный процесс завершился к 30 июня следующего года.

В МОН объясняют, что, несмотря на утвержденный график, педагогический совет каждого учреждения имеет право самостоятельно определять структуру и продолжительность учебного года в пределах утвержденных правительством дат.

Педагогический совет также определяет:

продолжительность учебной недели и дня;

продолжительность занятий и отдыха между ними;

формы организации образовательного процесса.

В ведомстве пояснили, что при определении структуры учебного года учитываются образовательная программа, объем учебной нагрузки и возрастные особенности, а также физическое, психическое и интеллектуальное развитие детей и специфика региона.

Что касается заявлений в некоторых регионах о начале обучения в августе 2024 года. В МОН объяснили для РБК-Украина, что постановление Кабмина является обязательным для всех населенных пунктов Украины, включая те, где органы местного самоуправления ранее приняли решение о начале учебного года в августе.

Каникулы для школьников

Каникулы являются важной частью жизни школьников. В частности, психологи заявляют, что для детей чрезвычайно важно сохранять баланс между обучением и отдыхом.

В Минобразования по этому поводу рассказали, что каникулы в учебных заведениях должны длиться не менее 30 календарных дней. Однако их периодичность и продолжительность учебные заведения будут определять по своему усмотрению.