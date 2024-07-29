300 тысяч школьников планируют вернуть к очному обучению: в МОН раскрыли детали

Согласно исследованию PISA-2022, на протяжении последних 4 лет отечественная система образования понесла значительные потери и украинские дети в учебе отстают от сверстников из других стран на 1,5-2,5 года. Это явилось следствием COVID-19 и полномасштабной войны. Чтобы исправить ситуацию, в Украине планируют внедрить программу "Школа офлайн", которая должна вернуть 300 тысяч детей к очному обучению.

Об этом РБК-Украина сообщили в Министерстве образования и науки Украины. Также в ведомстве рассказали, что планируется делать в рамках комплексной политики.

Инфраструктурные решения: укрытия, автобусы и аксессуары

Укрытие

В этом году государство выделяет 2,5 млрд грн субвенций на строительство укрытий в прифронтовых областях. Финансирование распределяется через систему DREAM, где каждое общество может подать заявку на получение средств для укрытий. В настоящее время 57 проектов уже получили финансирование. Однако потребности значительно превышают имеющиеся ресурсы, поскольку необходимо построить еще 165 укрытий в 8 прифронтовых и приграничных областях.

Автобусы

В местах, где из соображений безопасности невозможно построить укрытие, громады будут закупать автобусы для подвоза детей в безопасные места обучения. На эти нужды правительство уже выделило 1 млрд. грн.

Девайсы

Отдельным заданием является обеспечение девайсами учащихся и учителей, которые не могут вернуться к очной учебе. Потребность в этих устройствах будет определяться в начале учебного года.

Обучение по месту нахождения ребенка

Дети, вынужденные изменить место жительства из-за военной агрессии со стороны России, могут продолжить обучение в школе по новому месту пребывания. Это способствует их социализации и интеграции в новое общество. Если школа по месту жительства не имеет укрытия или свободных мест, дети могут учиться дистанционно в своей предыдущей школе.

Дистанционные школы

В настоящее время дистанционно учатся школьники с различными потребностями и учебными программами: дети за границей учатся по двойной программе, дети на временно оккупированных территориях (ТОТ) имеют ограниченный доступ в интернет, а дети в прифронтовых районах лишены возможности очного обучения. Это усложняет работу учителей.

Для создания более комфортных условий для учащихся и учителей происходит смена сети дистанционных школ. Теперь минимальная наполняемость класса составит 20 учеников. Кроме того, в каждой школе должен быть минимум один класс для всех лет обучения: с 1 по 9 класс или с 5 по 11 класс (или с 8 по 11 класс для лицеев).

Обучение на временно оккупированных территориях

Для детей, которые находятся на временно оккупированных территориях, внедряются новые форматы обучения. Это может быть индивидуальный план обучения (педагогический патронаж) или продолжение обучения в дистанционном классе своей школы, если позволяет ситуация с безопасностью. Также учащиеся могут перейти в другой класс вместе с учителем, если их школа временно прекращает работу. Для этого родители должны подать соответствующее заявление.

Обучение за границей

Дети, которые находятся за границей, обычно учатся в местных школах и объединяют это с учебой в своем учебном заведении, что приводит к двойной нагрузке. Чтобы избежать этого, внедряется украиноведческий компонент – сокращенная образовательная программа, позволяющая уменьшить учебную нагрузку на учащихся. Благодаря этому дети смогут очно учиться в школах страны пребывания и одновременно дистанционно изучать украиноведческие предметы, такие как украинский язык и литература, история Украины, защита Украины, география и т.д. Кроме того, предметы из иностранных школ будут перезачисляться.

Нововведение для учителей

Что касается учителей, то для педагогов обещают сохранить среднюю заработную плату, им будут предлагать проходить разные учебные курсы, а по возможности они смогут полноценно вернуться к работе. Также при наличии вакансий учителя смогут перейти работать в другую школу.