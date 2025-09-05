ГУР уничтожило катер, РЛС и захватчиков в Черном море: эксклюзивные кадры

Украинские спецназовцы ГУР МО Украины провели успешный рейд в Черном море. В результате уничтожен вражеский катер типа БЛ-680, РЛС "Гарпун-Б" и комплекс РЭБ "Гроза".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки .

Эксклюзивные кадры черноморской операции, которая состоялась в августе 2025 года показали в ГУР. Экипажи спецназовцев военной разведки вышли в море и успешно атаковали цели российской оккупационной армии.

В результате рейда с применением FPV-дронов и других боевых беспилотников бойцы ГУР уничтожили вражеские:

катер типа БЛ-680;

РЛС "Гарпун-Б";

РЭБ "Гроза".

Кроме того, мастера подразделений активных действий сожгли четыре антенно-фидерные устройства врага и нанесли российским захватчикам потери среди личного состава.