Украинские пограничники уничтожили базу россиян в Донецкой области

Потери россиян в войне против Украины

На утро четверга, 10 апреля, потери РФ достигли 929 тысяч военных с начала вторжения в Украину. За последние сутки украинские воины уничтожили 1420 российских солдат. Также за последние сутки захватническая армия потеряла 3 танков, 12 бронированных машин, 70 артиллерийских систем и 105 БПЛА оперативно-тактического уровня.

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