Українські прикордонники знищили базу росіян у Донецькій області

Втрати росіян у війні проти України

На ранок четверга, 10 квітня, втрати РФ сягнули 929 тисяч військових від початку вторгнення в Україну. За останню добу українські воїни знищили 1420 російських солдатів. Також за останню добу загарбницька армія втратила 3 танків, 12 броньованих машин, 70 артилерійських систем та 105 БПЛА оперативно-тактичного рівня.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.