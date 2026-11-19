Генштаб "поздравил" лиссабонский мост Васко да Гама со званием самого длинного в Европе. Так военные намекнули на ночную атаку по Крымскому мосту, который раньше имел это звание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Генерального штаба.

В воду упали арка и часть автомобильного пролета, после чего оккупанты закрыли мост.

Как сообщало РБК-Украина, в ночь на 17 ноября Крымский мост частично обрушился .

Российские мониторинговые каналы писали о попадании в железнодорожную часть, а оккупационный "глава" Крыма Сергей Аксенов подтвердил, что движение по мосту временно перекрыли.

Напомним, в ночь на 19 ноября Крымский мост снова оказался под ударом .

По данным Минтранса России, из-за ночной атаки дронов "временно" остановили движение поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Также мы писали, что удар по мосту стал седьмым этапом операции СБУ и Генштаба.

По словам президента Украины Владимира Зеленского, ее готовили несколько недель.