Украинские легкоатлетки завоевали две награды на соревнованиях в Кении

Ярослава Магучих праздновала убедительную победу с лучшим результатом сезона в мире - 2.00 м. Серебряную медалистку Лору Зиалор из Великобритании она превзошла на целых 10 см.

Бронзу турнира завоевала еще одна представительница Украины Екатерина Табашник, которая остановилась на отметке 1.86 м, опередив по количеству попыток еще трех спортсменок, которым покорилась эта высота, и в частности подругу по команде Юлию Левченко, которая в свою очередь заняла 4-е место.

Напомним, сегодня украинский спортсмен Сергей Кулиш сошел на вторую строчку пьедестала почета на Кубке мира по пулевой стрельбе.

Мы также писали, что на днях украинки поднялись на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

После чего украинские спортсмены добыли в борьбе две медали на соревнованиях Кубка мира по шаровой стрельбе, прошедших в столице Азербайджана, Баку.

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