Українські легкоатлетки вибороли дві нагороди на змаганнях у Кенії

Ярослава Магучіх святкувала переконливу перемогу з найкращим результатом сезону у світі - 2.00 м. Срібну медалістку Лору Зіалор з Великої Британії вона перевершила на цілих 10 см.

Бронзу турніру виборола ще одна представниця України Катерина Табашник, яка зупинилася на позначці 1.86 м, випередивши за кількістю спроб ще трьох спортсменок, яким підкорилася ця висота, і зокрема подругу по команді Юлію Левченко, яка своєю чергою зайняла 4-те місце.

Нагадаємо, сьогодні український спортсмен Сергій Куліш зійшов на другу сходинку п’єдесталу пошани на Кубку світу з кульової стрільби.

Ми також писали, що днями українки піднялися на найвищу сходинку п’єдесталу пошани на першому етапі молодіжного Кубка Європи зі стрільби з лука.

Після чого українські спортсмени вибороли дві медалі на змаганнях Кубка світу з кульової стрільби, що пройшли в столиці Азербайджану, Баку.

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