Украинец завоевал серебряную медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе

Сегодня, 13 мая, украинский спортсмен Сергей Кулиш сошел на вторую строчку пьедестала почета на Кубке мира по пулевой стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

"Украинец Сергей Кулиш взошел на вторую ступеньку пьедестала почета и принес Украине уже третью медаль Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в столице Азербайджана", говорилось в заявлении.

По данным комитета, серебряный призер Олимпийских игр-2016 стал вице-чемпионом в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров с финальным результатом 465,5, уступив лишь чеху Йиржи Пршиврацки, с результатом - 466,1.

Напомним, на днях украинки поднялись на высшую ступень пьедестала уважения на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

После чего украинские спортсмены добыли в борьбе две медали на соревнованиях Кубка мира по шаровой стрельбе, прошедших в столице Азербайджана, Баку.

Кроме того, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

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