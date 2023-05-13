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Украинец завоевал серебряную медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе

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Украина, Суббота 13 мая 2023 17:41
Украинец завоевал серебряную медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе Фото: украинский спортсмен Сергей Кулиш (wikipedia)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 13 мая, украинский спортсмен Сергей Кулиш сошел на вторую строчку пьедестала почета на Кубке мира по пулевой стрельбе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

"Украинец Сергей Кулиш взошел на вторую ступеньку пьедестала почета и принес Украине уже третью медаль Кубка мира по пулевой стрельбе, который проходит в столице Азербайджана", говорилось в заявлении.

Украинец завоевал серебряную медаль на Кубке мира по пулевой стрельбе

По данным комитета, серебряный призер Олимпийских игр-2016 стал вице-чемпионом в стрельбе из малокалиберной винтовки из трех положений на дистанции 50 метров с финальным результатом 465,5, уступив лишь чеху Йиржи Пршиврацки, с результатом - 466,1.

Напомним, на днях украинки поднялись на высшую ступень пьедестала уважения на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

После чего украинские спортсмены добыли в борьбе две медали на соревнованиях Кубка мира по шаровой стрельбе, прошедших в столице Азербайджана, Баку.

Кроме того, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

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