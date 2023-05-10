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Украинцы завоевали две медали на Кубке мира по пулевой стрельбе

Новина українською →
Баку, Среда 10 мая 2023 18:03
Украинцы завоевали две медали на Кубке мира по пулевой стрельбе Фото: украинские спортсмены завоевали две медали на соревнованиях (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Украинские спортсмены завоевали две медали на сегодняшних соревнованиях Кубка мира по пулевой стрельбе, прошедших в столице Азербайджана, Баку.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Украинский стрелок Олег Омельчук завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в столице Азербайджана, Баку.

Он стал призером в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, набрав результат 239.8 очка, но уступил иранцу Саджаду Пурхоссейни Лафмеджане всего на 0.4 очка.

Своим успехом Олег Омельчук обогатил свою коллекцию медалей на этапах Кубка мира на седьмую "серебряную" награду.

Украинка Елена Костевич также стала серебряным призером в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров, проиграв Анне Коракаки из Греции всего на 0,7 балла.

Украинцы завоевали две медали на Кубке мира по пулевой стрельбе

"Поздравляем наших вицечемпионов и их тренеров и продолжаем болеть за украинцев в Баку!" - подчеркнули в МОК.

Напомним, на днях украинки поднялись на высшую ступень пьедестала уважения на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

Кроме того, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

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