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Украинская сборная лучников получила еще три медали на первом этапе молодежного КЕ

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Украина, Суббота 06 мая 2023 22:37
Украинская сборная лучников получила еще три медали на первом этапе молодежного КЕ Фото: украинки завоевали еще три медали (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 6 мая, сборная Украины завоевала еще три медали на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука, который проходил в словенском городе Чатеж

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международный олимпийский комитет.

В индивидуальных соревнованиях среди кадетов Дарья Коваль завоевала "Серебро", а Ольга Чеботаренко тем временем стала бронзовым призером. В соревнованиях среди юниоров на третью ступеньку пьедестала почета также поднялась Дзвенислава Черник.

В копилке сборной Украины за день до завершения этапа Кубка Европы уже шесть наград:

  • одна золотая;
  • одна серебряная;
  • и четыре бронзовых.

Напомним, вчера украинки поднялись на высшую ступень пьедестала почета на первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука.

Кроме того, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

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