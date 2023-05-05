Украинки завоевали "золото" на первом этапе молодежного КЕ по стрельбе из лука
Фото: украинки завоевали "золото" (t.me/nocukraine)
На первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука, прошедшем в словенском городе Чатеж, украинки поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.
Золото в командных соревнованиях завоевали кадетки:
- Дарья Коваль;
- Ирина Коннова;
- Ольга Чеботаренко.
В этом году у сборной Украины уже три медали этапа Кубка Европы, который продлится до 6 мая: одна золотая и две бронзовые награды.
"Приветствуем команду и тренерский штаб сборной Украины! Гордимся вами!", - добавили в комитете.
Напомним, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.
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