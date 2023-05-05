ua ru
Пт, 05 мая News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинки завоевали "золото" на первом этапе молодежного КЕ по стрельбе из лука

Новина українською →
Украина, Пятница 05 мая 2023 21:09
Украинки завоевали "золото" на первом этапе молодежного КЕ по стрельбе из лука Фото: украинки завоевали "золото" (t.me/nocukraine)
Автор: Карина Левицкая

На первом этапе молодежного Кубка Европы по стрельбе из лука, прошедшем в словенском городе Чатеж, украинки поднялись на высшую ступеньку пьедестала почета.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Международный олимпийский комитет.

Золото в командных соревнованиях завоевали кадетки:

  • Дарья Коваль;
  • Ирина Коннова;
  • Ольга Чеботаренко.

В этом году у сборной Украины уже три медали этапа Кубка Европы, который продлится до 6 мая: одна золотая и две бронзовые награды.

Украинки завоевали &quot;золото&quot; на первом этапе молодежного КЕ по стрельбе из лука

"Приветствуем команду и тренерский штаб сборной Украины! Гордимся вами!", - добавили в комитете.

Напомним, 21 апреля, украинские борчини на чемпионате Европы завоевали две золотые и одну бронзовую награду.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
спортсмени
NEWS
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
Уничтожено 620 оккупантов, 16 артсистем и 17 БПЛА: новые потери врага от Генштаба
DAILY
Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Как Запад поверил в победу Украины. Инсайды о поставках оружия и переговорах с США и Европой