Украинские компании получили первые разрешения на экспорт оружия

Украина начнет контролированный экспорт вооружений в другие страны. Соответствующее разрешение уже получили первые украинские оборонные компании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Telegram .

Умеров отметил, что контролированный экспорт оружия открывает путь к новым альянсам и расширению международного сотрудничества.

По его словам, межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля восстановила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание.

"По его итогам украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Все решения под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны", - отметил секретарь СНБО.

Он обратил внимание, что по состоянию на сегодняшний день производственные возможности украинского оборонно-промышленного комплекса превышают 55 млрд долларов. В частности, возможности Украины в сфере дронов, РЭБ и разведки уже больше, чем объемы внутренних закупок.

Умеров добавил, что экспорт оружия позволит:

привлечь инвестиции;

масштабировать производство;

запускать новые технологии для украинской армии.

"Украинский ОПК доказал свою эффективность в войне. Теперь наша задача превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и часть общей безопасности с партнерами", - сказал он.