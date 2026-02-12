Украинские компании получили первые разрешения на экспорт оружия
Украина начнет контролированный экспорт вооружений в другие страны. Соответствующее разрешение уже получили первые украинские оборонные компании.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустема Умерова в Telegram.
Умеров отметил, что контролированный экспорт оружия открывает путь к новым альянсам и расширению международного сотрудничества.
По его словам, межведомственная комиссия по политике военно-технического сотрудничества и экспортного контроля восстановила работу и впервые за 8 месяцев провела заседание.
"По его итогам украинские предприятия получили первые разрешения на экспорт контролируемых товаров. Все решения под государственным контролем и с безусловным приоритетом потребностей Сил обороны", - отметил секретарь СНБО.
Он обратил внимание, что по состоянию на сегодняшний день производственные возможности украинского оборонно-промышленного комплекса превышают 55 млрд долларов. В частности, возможности Украины в сфере дронов, РЭБ и разведки уже больше, чем объемы внутренних закупок.
Умеров добавил, что экспорт оружия позволит:
- привлечь инвестиции;
- масштабировать производство;
- запускать новые технологии для украинской армии.
"Украинский ОПК доказал свою эффективность в войне. Теперь наша задача превратить этот опыт в долгосрочную индустриальную силу и часть общей безопасности с партнерами", - сказал он.
Экспорт украинского оружия
Напомним о том, что Украина возобновит массовый экспорт оружия, стало известно в начале октября прошлого года.
Как отмечал секретарь СНБО Рустем Умеров, первые реальные экспортные контракты появятся не раньше второй половины 2026 года. Это связано с длительными процедурами сертификации, тестирования и закупок со стороны иностранных партнеров.
Приоритетным товаром для продажи станут украинские беспилотники (воздушные, наземные и морские), часть которых будет производиться по датской модели (инвестиции непосредственно в украинские мощности или создание совместных предприятий).