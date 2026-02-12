ua en ru
Українські компанії отримали перші дозволи на експорт зброї

Київ, Четвер 12 лютого 2026 15:45
Українські компанії отримали перші дозволи на експорт зброї
Автор: Іван Носальський

Україна почне контрольований експорт озброєнь в інші країни. Відповідний дозвіл уже отримали перші українські оборонні компанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря Ради нацбезпеки і оборони України Рустема Умєрова в Telegram.

Умєров зазначив, що контрольований експорт зброї відкриває шлях до нових альянсів і розширення міжнародного співробітництва.

За його словами, міжвідомча комісія з політики військово-технічного співробітництва та експортного контролю відновила роботу і вперше за 8 місяців провела засідання.

"За його підсумками українські підприємства отримали перші дозволи на експорт контрольованих товарів. Усі рішення під державним контролем і з безумовним пріоритетом потреб Сил оборони", - зазначив секретар РНБО.

Він звернув увагу, що станом на сьогодні виробничі можливості українського оборонно-промислового комплексу перевищують 55 млрд доларів. Зокрема, можливості України у сфері дронів, РЕБ і розвідки вже більші, ніж обсяги внутрішніх закупівель.

Умєров додав, що експорт зброї дасть змогу:

  • залучити інвестиції;
  • масштабувати виробництво;
  • запускати нові технології для української армії.

"Український ОПК довів свою ефективність у війні. Тепер наше завдання перетворити цей досвід на довгострокову індустріальну силу і частину спільної безпеки з партнерами", - сказав він.

Експорт української зброї

Нагадаємо, про те, що Україна відновить масовий експорт зброї, стало відомо на початку жовтня минулого року.

Як зазначав секретар РНБО Рустем Умєров, перші реальні експортні контракти з'являться не раніше другої половини 2026 року. Це пов'язано з тривалими процедурами сертифікації, тестування та закупівель з боку іноземних партнерів.

Пріоритетним товаром для продажу стануть українські безпілотники (повітряні, наземні та морські), частина яких вироблятиметься за данською моделлю (інвестиції безпосередньо в українські потужності або створення спільних підприємств).

