Украинские дроны "завоевывают" Европу: у Зеленского назвали страну, где будет первый завод

Совместное производство украинского вооружения

Напомним, ранее президент Украины сообщил, что Украина начинает экспорт дронов в Европу. По его словам, будет открыто несколько представительств, безопасность Евросоюза будет стоять на украинских дронах и технологиях.

Также ранее сообщалось, что Европа готова покупать украинские дроны и технологии, а Украина - европейские. Например, Германия начнет производить дроны, которые уже прошли "обкатку" на фронте, а именно беспилотники TYTAN Interceptor.

Кроме того, французская компания Renault совместно с оборонной компанией Turgis Gaillard будет производить дальнобойные беспилотники для Украины. В общем Франция и Украина уже долгое время работают над запуском производства дронов для украинской армии.

Также чешская компания в сотрудничестве с волонтерами уже некоторое время поставляет Украине FPV-дроны на оптоволокне, изготовленные с использованием технологий из перехваченных российских беспилотников "Князь Вандал".