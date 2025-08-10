ua en ru
Вс, 10 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Неизвестные дроны атаковали Саратов: возник пожар в районе НПЗ

Воскресенье 10 августа 2025 03:51
UA EN RU
Неизвестные дроны атаковали Саратов: возник пожар в районе НПЗ Фото: россияне публикуют кадры с пожаром в районе местного НПЗ в Саратове (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ. Россияне пожаловались на взрывы и пожар в областном центре в районе НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным SHOT, этой ночью над Саратовым и Энгельсом прогремела серия взрывов, а именно - около 8. Россияне утверждают, что якобы работала ПВО, а также было видно вспышки в небе.

По словам жителей, после атаки над одним из районов был виден дым. Тем временем параллельно в соцсетях появлялись кадры с пожаром, и как утверждается, огонь зафиксирован в районе НПЗ.

Накануне взрывов в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Кроме того, губернатор региона Роман Бусаргин заявил об угрозе атаки дронов. Он предупреждал, что в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.

Также отметим, что российские паблики писали о звуках взрывов как минимум в Воронеже и Липецке, однако подробностей пока нет.

Обстрелы России

Напомним, что в ночь на 7 августа под атакой неизвестных дронов оказался Краснодарский край России. Тогда россияне жаловались на атаку НПЗ и воинской части в регионе.

Утром в Генштабе ВСУ официально подтвердили, что Силы обороны Украины поразили Афипский нефтеперерабатывающий завод. В результате попадания дронов горела технологическая установка по переработке газа и газового конденсата.

Также в Генштабе уточнили, что были атакованы ряд других важных объектов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Валерий Саратов Российская Федерация Пожар
Новости
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Дроны СБУ поразили терминал хранения "Шахедов" в Татарстане, - источники
Аналитика
Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Даже Киев без очередей: почему в садиках меньше детей и чем это грозит – блиц с МОН