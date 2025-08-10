Неизвестные дроны атаковали Саратов: возник пожар в районе НПЗ

В ночь на 10 августа неизвестные дроны атаковали Саратовскую область РФ. Россияне пожаловались на взрывы и пожар в областном центре в районе НПЗ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным SHOT, этой ночью над Саратовым и Энгельсом прогремела серия взрывов, а именно - около 8. Россияне утверждают, что якобы работала ПВО, а также было видно вспышки в небе.

По словам жителей, после атаки над одним из районов был виден дым. Тем временем параллельно в соцсетях появлялись кадры с пожаром, и как утверждается, огонь зафиксирован в районе НПЗ.

Накануне взрывов в аэропорту Саратова ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

Кроме того, губернатор региона Роман Бусаргин заявил об угрозе атаки дронов. Он предупреждал, что в местах возможной угрозы могут работать системы оповещения.

Также отметим, что российские паблики писали о звуках взрывов как минимум в Воронеже и Липецке, однако подробностей пока нет.