В России заявили об атаке дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани

Среда 13 августа 2025 08:37
В России заявили об атаке дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани Фото: Неизвестные дроны атакуют НПЗ в Славянске-на-Кубани (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

Утром, 13 августа, россияне пожаловались, что НПЗ в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) подвергся атаке беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

По данным российских СМИ, на территории предприятия упали обломки дрона, в результате чего загорелся фургон "Газель".

Местные мониторинговые каналы ранее информировали о работе систем ПВО в районе города.

В городе расположен нефтеперерабатывающий завод "Славянск ЭКО".

Как пишут, пострадавших нет, пожар локализован. Неизвестные беспилотники атаковали этот НПЗ уже несколько раз за последние полтора года.

Накануне ночью сообщалось о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде.

По предварительной информации, атака также была осуществлена с использованием дронов.

Взрывы в Ставрополе

Напомним, утром 26 июля россияне в соцсетях пожаловались на атаку дронов на Ставрополь. Там раздавались взрывы, а росСМИ и местные власти заявляли о "прилетах" на территории промышленных объектов.

В сети же сообщали, что были зафиксированы удары по заводу "Сигнал". Он, как известно, находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии.

Среди прочего это предприятие производит РЭБы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Э".

