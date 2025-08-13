В России заявили об атаке дронов на НПЗ в Славянске-на-Кубани
Утром, 13 августа, россияне пожаловались, что НПЗ в Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) подвергся атаке беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.
По данным российских СМИ, на территории предприятия упали обломки дрона, в результате чего загорелся фургон "Газель".
Местные мониторинговые каналы ранее информировали о работе систем ПВО в районе города.
В городе расположен нефтеперерабатывающий завод "Славянск ЭКО".
Как пишут, пострадавших нет, пожар локализован. Неизвестные беспилотники атаковали этот НПЗ уже несколько раз за последние полтора года.
Накануне ночью сообщалось о попытке удара по нефтеперерабатывающему заводу в Волгограде.
По предварительной информации, атака также была осуществлена с использованием дронов.
Взрывы в Ставрополе
Напомним, утром 26 июля россияне в соцсетях пожаловались на атаку дронов на Ставрополь. Там раздавались взрывы, а росСМИ и местные власти заявляли о "прилетах" на территории промышленных объектов.
В сети же сообщали, что были зафиксированы удары по заводу "Сигнал". Он, как известно, находится под санкциями стран Евросоюза, США, Украины и Японии.
Среди прочего это предприятие производит РЭБы для самолетов и наземных объектов, включая "Тополь-Э".