Украинские дроны впервые достигли Урала, пролетев до 1800 км

16:04 25.04.2026 Сб
До каких именно городов на Урале впервые смогли добраться украинские дроны?
aimg Мария Науменко
Украинские дроны впервые достигли Урала, пролетев до 1800 км Фото: оператор дрона (Getty Images)

Украинские ударные дроны впервые добрались до Урала и атаковали Екатеринбург и Челябинск, преодолев до 1800 километров в глубокий тыл России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на"Милитарный".

По предварительным оценкам, реальная дальность полета может быть больше, поскольку расчеты расстояния от государственной границы Украины не учитывают точные места запуска.

Информацию об атаке также подтвердили губернатор Свердловской области Денис Паслер и губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Украинские дроны впервые достигли Урала, пролетев до 1800 кмФото: расстояние между Екатеринбургом и государственной границей Украины по данным Google Maps (Милитарный)

Украинские дроны впервые достигли Урала, пролетев до 1800 км

Фото: расстояние от Челябинска до государственной границы Украины по данным Google Maps (Милитарный)

Украина уже не впервые осуществляет удары на большие дистанции. В частности, ранее беспилотники неоднократно атаковали объекты в городе Орск, расположенном примерно в 1400 километрах от границы.

Удары Сил обороны по России

Напомним, в течение апреля Силы обороны Украины нанесли серии ударов по объектам на территории РФ.

В начале месяца операторы СБС вместе с СБУ поразили Алчевский металлургический комбинат, после чего там остановилось производство.

5 апреля после атаки украинских дронов приостановил работу нефтеперерабатывающий завод "Нижегороднефтеоргсинтез" - один из крупнейших в России.

16 апреля СБУ сообщила об ударе по Туапсинскому нефтеперерабатывающему заводу и объектам нефтетранспортной инфраструктуры в порту Туапсе.

В ночь на 18 апреля Силы обороны поразили сразу четыре важных объекта нефтеперерабатывающей отрасли РФ.

Также в ночь на 23 апреля беспилотники Центра спецопераций "Альфа" СБУ атаковали нефтеперекачивающую станцию "Горький" в Нижегородской области.

Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
Под ударом Харьков, Днепр и Киевщина: что известно о последствиях ночной атаки
