В оккупированном Донецке и области снова перебои со светом: дроны атаковали подстанцию
В ночь с 17 на 18 ноября, в оккупированном Донецке и других городах области снова возникли проблемы со светом. Это произошло на фоне атаки неизвестных дронов по одной из подстанций.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные и другие Telegram каналы.
Судя по информации из пабликов, атака неизвестных дронов началась примерно в 23:50. Беспилотники фиксировались над несколькими городами оккупированной Донецкой области.
Буквально через полчаса "Типичный Донецк" написал, что в Макеевке и некоторых районах Донецка мигает свет. Кроме того, без электроэнергии осталось Иловайск.
Через еще небольшой промежуток времени в пабликах стали сообщить, что дроны атакуют Зуевскую ТЭЦ в населенном пункте Зугрэс. На видео в соцсетях видно, что районе объекта начался пожар.
Ряд пабликов утверждают, что под удар попал трансфоратор второго котла и в результате атаки он выведен из строя.
Были ли атакованы какие-то другие объекты в области - на данный момент неизвестно.
Блэкаут в оккупированной Донецкой области
Напомним, в ночь на 17 ноября захваченная часть Донецкой области тоже столкнулась с отключением электроэнергии.
В частности, люди жаловались на атаку неизвестных дронов. По неподверженным, беспилотники атаковали подстанцию.
Без света были как минимум Донецк, Ясиноватая, а также частично были достоверны Макеевка, Горловка и Енакиево.