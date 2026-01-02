ua en ru
Украинские дроны ударили по базе с топливом оккупантов в Луганской области (видео)

Украина, Пятница 02 января 2026 18:59
Украинские дроны ударили по базе с топливом оккупантов в Луганской области (видео) Иллюстративное фото: украинские защитники ударили по объектам на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Силы беспилотных систем ВСУ атаковали несколько объектов врага на временно оккупированных территориях. В частности, был "прилет" по базе с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС ВСУ в Telegram.

Как отметили в Силах беспилотных систем, база хранения горюче-смазочных материалом россиян, по которой ударили дроны, находится в Луганской области. В результате там начался масштабный пожар. Детальные последствия атаки уточняются.

При этом во временно оккупированном Крыму был "прилет" по радиолокационной станции. Она обеспечивала наблюдение за воздушным пространством.

Такие операции провели воины 1-го Отдельного центра СБС.

"Силы беспилотных систем последовательно снижают возможности противника продолжать агрессию против Украины", - отметили в СБС.

Атака украинских дронов на объекты в РФ

Напомним, в ночь на 1 января Силы обороны Украины нанесли удары по ряду важных объектов российских войск, в том числе по нефтеперерабатывающему заводу "Ильский" в Краснодарском крае РФ.

Как сообщили в Генеральном штабе ВСУ, по территории предприятия зафиксированы попадания ударных беспилотников, после чего возник пожар.

Также украинские защитники атаковали установку подготовки нефти "Альметьевская" в Республике Татарстан.

Кроме того, Силы обороны атаковали цели на временно оккупированной территории Донецкой области. В частности, в районе Донецка поражен склад хранения "Шахедов".

При этом, по данным Bloomberg, в декабре 2025 года было рекордное количество ударов украинских защитников по энергетическим объектам России.

