Украинские дроны ударили по базе с топливом оккупантов в Луганской области (видео)

Иллюстративное фото: украинские защитники ударили по объектам на оккупированных территориях (Getty Images)

Силы беспилотных систем ВСУ атаковали несколько объектов врага на временно оккупированных территориях. В частности, был "прилет" по базе с топливом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБС ВСУ в Telegram.

Как отметили в Силах беспилотных систем, база хранения горюче-смазочных материалом россиян, по которой ударили дроны, находится в Луганской области. В результате там начался масштабный пожар. Детальные последствия атаки уточняются. При этом во временно оккупированном Крыму был "прилет" по радиолокационной станции. Она обеспечивала наблюдение за воздушным пространством. Такие операции провели воины 1-го Отдельного центра СБС. "Силы беспилотных систем последовательно снижают возможности противника продолжать агрессию против Украины", - отметили в СБС.