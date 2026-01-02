ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Українські дрони вдарили по базі з паливом окупантів у Луганській області (відео)

Україна, П'ятниця 02 січня 2026 18:59
Українські дрони вдарили по базі з паливом окупантів у Луганській області (відео) Ілюстративне фото: українські захисники вдарили по об'єктах на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сили безпілотних систем ЗСУ атакували кілька об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, був "приліт" по базі з паливом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС ЗСУ в Telegram.

Як зазначили в Силах безпілотних систем, база зберігання паливно-мастильних матеріалом росіян, по якій вдарили дрони, розташована в Луганській області. У результаті там почалася масштабна пожежа. Детальні наслідки атаки уточнюються.

При цьому в тимчасово окупованому Криму був "приліт" по радіолокаційній станції. Вона забезпечувала спостереження за повітряним простором.

Такі операції провели воїни 1-го Окремого центру СБС.

"Сили безпілотних систем послідовно знижують можливості противника продовжувати агресію проти України", - зазначили в СБС.

Атака українських дронів на об'єкти в РФ

Нагадаємо, в ніч на 1 січня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських військ, зокрема по нафтопереробному заводу "Ільський" у Краснодарському краї РФ.

Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, по території підприємства зафіксовано влучання ударних безпілотників, після чого виникла пожежа.

Також українські захисники атакували установку підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан.

Крім того, Сили оборони атакували цілі на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, в районі Донецька уражено склад зберігання "Шахедів".

При цьому, за даними Bloomberg, у грудні 2025 року була рекордна кількість ударів українських захисників по енергетичних об'єктах Росії.

