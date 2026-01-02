Українські дрони вдарили по базі з паливом окупантів у Луганській області (відео)
Сили безпілотних систем ЗСУ атакували кілька об'єктів ворога на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, був "приліт" по базі з паливом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБС ЗСУ в Telegram.
Як зазначили в Силах безпілотних систем, база зберігання паливно-мастильних матеріалом росіян, по якій вдарили дрони, розташована в Луганській області. У результаті там почалася масштабна пожежа. Детальні наслідки атаки уточнюються.
При цьому в тимчасово окупованому Криму був "приліт" по радіолокаційній станції. Вона забезпечувала спостереження за повітряним простором.
Такі операції провели воїни 1-го Окремого центру СБС.
"Сили безпілотних систем послідовно знижують можливості противника продовжувати агресію проти України", - зазначили в СБС.
Атака українських дронів на об'єкти в РФ
Нагадаємо, в ніч на 1 січня Сили оборони України завдали ударів по низці важливих об'єктів російських військ, зокрема по нафтопереробному заводу "Ільський" у Краснодарському краї РФ.
Як повідомили в Генеральному штабі ЗСУ, по території підприємства зафіксовано влучання ударних безпілотників, після чого виникла пожежа.
Також українські захисники атакували установку підготовки нафти "Альметьєвська" в Республіці Татарстан.
Крім того, Сили оборони атакували цілі на тимчасово окупованій території Донецької області. Зокрема, в районі Донецька уражено склад зберігання "Шахедів".
При цьому, за даними Bloomberg, у грудні 2025 року була рекордна кількість ударів українських захисників по енергетичних об'єктах Росії.