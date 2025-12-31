Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео)

Операции Сил беспилотных систем

Напомним, ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем в декабре уничтожают почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. Сейчас среднесуточный показатель составляет 415 оккупантов.

В частности, недавно мы сообщали, что Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.

В ночь на 30 декабря СБС поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

Также СБС в ночь на 6 декабря нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.

На днях Силы беспилотных систем поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных украинских территориях. Среди прочего уничтожен командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ.