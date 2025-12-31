RU

Украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (видео)

Фото: украинские дроны поразили ряд объектов россиян на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Дроны Сил беспилотных систем поразили ряд военных и инфраструктурных объектов россиян во временно оккупированных Донецкой, Луганской, Запорожской области и Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего СБС Роберта "Мадяра" Бровди.

По словам Мадяра, было поражено 10 объектов россиян на оккупированных территориях Украины и еще 2 - в глубине России:

  • нефтебаза Ровеньки в Луганской области (операция совместно с СБУ);
  • база плавсредств 92 бригады речных катеров (Еленовка, АР Крым);
  • трехкоординатная радиолокационная станция "СТ-68" (Еленовка, АР Крым);
  • три пункта дислокации спецподразделения "Рубикон-Д" (Селидово, Донецкая область);
  • два пункта дислокации живой силы противника из состава 74 ОМСБр и 589 МСП (Селидово, Донецкая область);
  • ПС "Мелитополь" (н.п. Мелитополь, Запорожская область);
  • ПС "Молочанск" (н.п. Молочанск, Запорожская область).

 

Операции Сил беспилотных систем

Напомним, ранее сообщалось, что Силы беспилотных систем в декабре уничтожают почти в полтора раза больше живой силы противника, чем в ноябре. Сейчас среднесуточный показатель составляет 415 оккупантов.

В частности, недавно мы сообщали, что Силы беспилотных систем поразили ряд военных объектов россиян на временно оккупированных территориях Украины.

В ночь на 30 декабря СБС поразили объекты противника, связанные с хранением, обслуживанием и подготовкой запусков ударных дронов на территории Донецкого аэропорта.

Также СБС в ночь на 6 декабря нанесли успешный удар по российским объектам. Украинские дроны поразили Алчевский металлургический комбинат и, в очередной раз, Рязанский НПЗ.

На днях Силы беспилотных систем поразили ряд объектов российских оккупантов на временно оккупированных украинских территориях. Среди прочего уничтожен командный пункт и место дислокации спецназовцев ГРУ РФ.

Силы беспилотных системВойна в УкраинеАтака дронов