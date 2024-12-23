"Оружие победы": Кабмин утвердил перечень приоритетных образцов ракет, дронов и роботов

Кабинет министров Украины 20 декабря принял постановление "Некоторые вопросы оборонных закупок на период действия правового режима военного положения". Это постановление фактически определяет новый термин "Оружие победы".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности (Минстратегпрома ).

По данным пресс-службы, "Оружие победы" - это перечень приоритетных образцов вооружения, военной и специальной техники, ракет и боеприпасов, беспилотных систем, средств радиоэлектронной борьбы, роботизированных комплексов отечественного производства.

Государственные заказчики вооружения и военной техники должны будут учитывать этот перечень при планировании госзакупок вооружений и военной техники (ВВТ)

Постановление "Оружие победы" также утверждает порядок формирования перечня приоритетных образцов ВВТ. Его должно сформировать Министерство обороны на основе потребностей, определенных Генштабом и госзаказчиками с учетом возможностей украинского ОПК, представленных Министерством по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Перечень "Оружия победы" будет утвержден Кабинетом по представлению Министерства обороны.

"Утверждение перечня "Оружия победы" должно стать основой для получения производителями долгосрочных контрактов - на 3/5/10 лет, которые будут бустером в развитии украинского ОПК", - сказал министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Герман Сметанин.