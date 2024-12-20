Украина завершила испытания дронов с оптоволоконной связью: в чем их особенность

В Украине завершили испытания линейки БПЛА с оптоволоконной связью. Они обеспечивают защищенное управление даже в условиях активного использования противником средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб .

Отмечается, что дрон-камикадзе проекта "BLACK WIDOW WEB 10" способен преодолевать дистанции более 5 километров, не подвергаясь воздействию РЭБ.

Кроме этого, они могут доставлять до 2 килограммов полезного груза.

Также в Генштабе заявили, что этот проект уже получил одобрение в рамках стандартов НАТО, а его разработчики приближаются к завершению процесса получения кодов Альянса для целой серии БПЛА.

Начальник управления, полковник Виталий Добрянский, добавил, что благодаря проекту удалось решить важную задачу - преодоление вражеских средств РЭБ при использовании дронов.

"Это не просто новый образец вооружения - это окно возможностей для дальнейших исследований и разработок в области оптоволоконной связи", - заявили в Генштабе.

Также там добавили, что благодаря этому проекту роботизация и беспилотные технологии получили новый вектор развития.

Сообщается, что FPV-дроны с технологией оптоволоконной связи станут проблемой для врага на линии боевого соприкосновения.

Украина продолжает внедрять новые виды вооружения. Ранее мы рассказывали об особенностях применения и технологии ракет отечественного производства "Пекло" и "Рута", а также лазерной системы ПВО "Тризуб". Подробнее - в материале РБК-Украина.