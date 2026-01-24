Украинские десантники уничтожили артиллерийскую пушку РФ под Купянском (видео)
На Купянском направлении военнослужащие 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили вражескую артиллерийскую пушку, которую российские войска использовали для обстрелов позиций Сил обороны Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.
Как сообщают военные, артиллерийское средство противника было обнаружено во время воздушной разведки. После подтверждения координат по цели нанесли точный удар FPV-дронами.
В результате поражения пушка была полностью уничтожена и прекратила выполнение боевых задач.
Потери артиллерии заставили противника свернуть активные действия на этом участке фронта и существенно снизили интенсивность огневого воздействия по украинским позициям.
Что происходит в Купянске
Ранее командующий Национальной гвардии Александр Пивненко сообщал, что украинские силы контролируют центральные районы Купянска. По его словам, подразделения бригады "Хартия" продолжают очистку города от противника, тогда как российские войска активно используют FPV-дроны.
В то же время Виктор Трегубов отмечал, что в Купянске еще находятся несколько десятков оккупантов, а распространенные РФ заявления о "захвате" города являются фейками. Полная зачистка от диверсионных групп может продолжаться еще некоторое время.
Кроме этого, оккупанты усилили давление на позиции ВСУ на восточном берегу Оскола, однако украинские военные сохраняют контроль. Ранее защитники также установили контроль над зданием Купянского городского совета в рамках операции по деблокированию города.