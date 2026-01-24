Украинские десантники уничтожили артиллерийскую пушку РФ под Купянском (видео)

На Купянском направлении военнослужащие 77-й отдельной аэромобильной Надднепрянской бригады уничтожили вражескую артиллерийскую пушку, которую российские войска использовали для обстрелов позиций Сил обороны Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Десантно-штурмовые войска.

Как сообщают военные, артиллерийское средство противника было обнаружено во время воздушной разведки. После подтверждения координат по цели нанесли точный удар FPV-дронами.

В результате поражения пушка была полностью уничтожена и прекратила выполнение боевых задач.

Потери артиллерии заставили противника свернуть активные действия на этом участке фронта и существенно снизили интенсивность огневого воздействия по украинским позициям.