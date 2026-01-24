Українські десантники знищили артилерійську гармату РФ під Куп’янськом (відео)

На Куп’янському напрямку військовослужбовці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади знищили ворожу артилерійську гармату, яку російські війська використовували для обстрілів позицій Сил оборони України.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

Як повідомляють військові, артилерійський засіб противника було виявлено під час повітряної розвідки. Після підтвердження координат по цілі завдали точного удару FPV-дронами.

У результаті ураження гармата була повністю знищена та припинила виконання бойових завдань.

Втрати артилерії змусили противника згорнути активні дії на цій ділянці фронту та суттєво знизили інтенсивність вогневого впливу по українських позиціях.