Головна » Новини » Війна в Україні

Українські десантники знищили артилерійську гармату РФ під Куп’янськом (відео)

Україна, Субота 24 січня 2026 13:03
UA EN RU
Українські десантники знищили артилерійську гармату РФ під Куп’янськом (відео) Ілюстративне фото: десантники знищили артилерійську гармату РФ під Куп’янськом (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

На Куп’янському напрямку військовослужбовці 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади знищили ворожу артилерійську гармату, яку російські війська використовували для обстрілів позицій Сил оборони України.

Про це повдіомляє РБК-Україна з посиланням на Десантно-штурмові війська.

Як повідомляють військові, артилерійський засіб противника було виявлено під час повітряної розвідки. Після підтвердження координат по цілі завдали точного удару FPV-дронами.

У результаті ураження гармата була повністю знищена та припинила виконання бойових завдань.

Втрати артилерії змусили противника згорнути активні дії на цій ділянці фронту та суттєво знизили інтенсивність вогневого впливу по українських позиціях.

Що відбувається в Куп'янську

Раніше командувач Національної гвардії Олександр Півненко повідомляв, що українські сили контролюють центральні райони Куп’янська. За його словами, підрозділи бригади "Хартія" продовжують очищення міста від противника, тоді як російські війська активно використовують FPV-дрони.

Водночас Віктор Трегубов зазначав, що в Куп’янську ще перебувають кілька десятків окупантів, а поширені РФ заяви про "захоплення" міста є фейками. Повна зачистка від диверсійних груп може тривати ще певний час.

Окрім цього, окупанти посилили тиск на позиції ЗСУ на східному березі Осколу, однак українські військові зберігають контроль. Раніше захисники також встановили контроль над будівлею Куп’янської міської ради в межах операції з деблокування міста.

Куп'янськ Війна в Україні
