"Флэш" оценил опасность для Украины от крылатой ракеты "Бандероль"
Россия масштабирует производство крылатой ракеты "Бандероль". Эксперт рассказал, какую опасность она представляет для Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление советника министра обороны Украины и специалиста в области военных технологий Сергея "Флэша" Бескрестнова в Facebook.
"Флэш" раскрыл детали о ракете "Бандероль"
Эксперт отметил, что в последнее время многие сообщают именно о ракете "Бандероль".
"План производства на этот год - 120 ракет в месяц. То есть ежедневно противник сможет запускать 4 таких ракеты. По моим оценкам, завод еще не достиг планового показателя производства", - заверил "Флэш".
Как запускается ракета
Ракета может запускаться:
- с воздушных носителей,
- с РСЗО "Торнадо".
"Недаром ее сделали диаметром 30 см. Сейчас "Бандероль" запускают из БпЛА "Орион"" , - говорит Флэш.
По его мнению, современная война показала сложность применения больших дронов над линией фронта и в тылу противника. Из-за того, что они слишком легкая мишень.
"Поэтому для "Ориона" придумали применение - запускать "Бандероли" с российской территории. Хотя ее запуски с вертолета МИ-8 тоже отработаны", - уточнил специалист.
Другие особенности "Бандероли"
"Флэш" назвал еще несколько характеристик этой крылатой ракеты:
- имеет боеголовку ОФБЧ-150 из 50 кг взрывчатого вещества : условно сопоставимо ее поражающую способность с "Шахедом" с двойным БЧ (90 кг);
- может пролетать до 500 км , но максимально ВСУ фиксировали удары на расстоянии 300 километров;
- обычно летит на высоте 400-2000 метров, но перед ударом опускается до 200 метров;
- способна достаточно активно маневрировать во время полета : чтобы развернуться назад, ей нужно расстояние всего 2,5 км;
- наводится по сигналам спутниковой навигации, подвержена воздействию РЭБ, но имеет систему автономной навигации.
Эксперт отметил, что не видит в ракете "Бандероль" ничего выдающегося: это бюджетная крылатая ракета с небольшой боеголовкой.
Напомним, россияне во время массированного обстрела Киева использовали новый баражирующий боеприпас "Бандероль". Он может лететь до 500 км и нести до 150 кг взрывчатки.
Россия начала использовать новый беспилотник Бандероль для атак на Украину. Дрон имеет реактивный двигатель и способен развивать скорость до 500 км/ч.