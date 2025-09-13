ВСУ сбили российский развед-дрон "Орион": яркое видео ликвидации

ВСУ сбили российский ударно-разведывательный борт "Орион" стоимостью несколько миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

"Только что сбит ударно-разведывательный борт "Орион". 414 ОБР "Птахи Мадяра", Команда Топота. 16,3 метра - размах крыла, 24 часа в воздухе", - написал он.

"Мадяр" сообщил, что всего в течение 3,5 лет войны "Птахи Мадяра" сбили более полутора тысяч "Орланов", "Зал", "Суперкамов", "Шахедов", "Гербер" и "Ланцетов", крупнейшими были "Мерлин" и "Форпост".

"Орион" оставался на короночку", - отметил он.

Что известно об "Орионе"

"Орион" - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Находится на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.

Вес беспилотника составляет 1150 кг.

Боевая нагрузка 200 кг.