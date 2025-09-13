ua en ru
ВСУ сбили российский развед-дрон "Орион": яркое видео ликвидации

Украина, Суббота 13 сентября 2025 23:43
UA EN RU
ВСУ сбили российский развед-дрон "Орион": яркое видео ликвидации Фото: ВСУ силы сбили российский "Орион" (t.me/kpszsu)
Автор: Марина Балабан

ВСУ сбили российский ударно-разведывательный борт "Орион" стоимостью несколько миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Силами беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди в Telegram.

"Только что сбит ударно-разведывательный борт "Орион". 414 ОБР "Птахи Мадяра", Команда Топота. 16,3 метра - размах крыла, 24 часа в воздухе", - написал он.

"Мадяр" сообщил, что всего в течение 3,5 лет войны "Птахи Мадяра" сбили более полутора тысяч "Орланов", "Зал", "Суперкамов", "Шахедов", "Гербер" и "Ланцетов", крупнейшими были "Мерлин" и "Форпост".

"Орион" оставался на короночку", - отметил он.

Что известно об "Орионе"

"Орион" - это средневысотный беспилотник большой продолжительности полета. Находится на вооружении российской армии с 2020 года.

Бортовое оборудование предназначено для визуальной, радиолокационной или радиотехнической разведки с возможностью длительного патрулирования в определенном районе.

Вес беспилотника составляет 1150 кг.

Боевая нагрузка 200 кг.

До этого Воздушные силы ВСУ несколько раз сбивали дроны "Орион".

Так, 31 августа 2024 года вражеский беспилотник был сбит на Курском направлении.

В феврале 2023 года "Орион" был ликвидирован в Херсонской области.

Впервые Воздушные силы ВСУ сбили российский ударный беспилотник в апреле 2022 года.

