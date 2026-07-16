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Главная » Новости » Война в Украине

Украинские бойцы уничтожили редкий дрон РФ "Орион" (видео)

20:48 16.07.2026 Чт
1 мин
Дрон-перехватчик Украины во второй раз сбил российский дорогостоящий беспилотник
aimg Елена Бджола
Украинские бойцы уничтожили редкий дрон РФ "Орион" (видео) Фото: российский ударно-разведывательный дрон "Орион" (росСМИ)
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Воины ВСУ "минуснули" опасный российский беспилотник "Орион" стоимостью 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

ВСУ сбили российский "Орион"

Подразделение "Пришельцы" украинским дроном-перехватчиком сбило российский "Орион" - это редкий и дорогой БпЛА.

Он может нести авиабомбы и ударные крылатые ракеты "Бандероли" , терроризирующие украинские города, отметили в бригаде.

"Его нелегко сбить. Но пилоты ЗРДН "Пришельцы" 115 ОМБр выследили, догнали и уничтожили вражескую "птицу"", - говорится в сообщении.

Это второй случай сбития "Ориона" дроном-перехватчиком, уточнили бойцы.

Видео: сбивание российского дрона "Орион" подразделением "Пришельцы"(facebook.com/115ombr)

Что известно о дроне "Орион"

Напомним, Россия масштабирует производство крылатой ракеты "Бандероль". Сейчас ее запускают с БПЛА "Орион".

2 апреля ВСУ поразили в Крыму склад с редкими российскими дронами "Орион". Также под удар попали самолет Ан-72П и РЛС.

В сентябре 2025 года Силы беспилотных систем сбили российский ударно-разведывательный борт "Орион". Об этом сообщил командующий СБС Роберт "Мадьяр" Бровди.

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