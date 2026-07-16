Украинские бойцы уничтожили редкий дрон РФ "Орион" (видео)

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Воины ВСУ "минуснули" опасный российский беспилотник "Орион" стоимостью 5 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление 115-й отдельной механизированной бригады ВСУ в Facebook.

ВСУ сбили российский "Орион" Подразделение "Пришельцы" украинским дроном-перехватчиком сбило российский "Орион" - это редкий и дорогой БпЛА. Он может нести авиабомбы и ударные крылатые ракеты "Бандероли" , терроризирующие украинские города, отметили в бригаде. "Его нелегко сбить. Но пилоты ЗРДН "Пришельцы" 115 ОМБр выследили, догнали и уничтожили вражескую "птицу"", - говорится в сообщении. Это второй случай сбития "Ориона" дроном-перехватчиком, уточнили бойцы. Видео: сбивание российского дрона "Орион" подразделением "Пришельцы"(facebook.com/115ombr) Что известно о дроне "Орион" Напомним, Россия масштабирует производство крылатой ракеты "Бандероль". Сейчас ее запускают с БПЛА "Орион".