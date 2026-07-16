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Українські бійці знищили рідкісний дрон РФ "Оріон" (відео)

20:48 16.07.2026 Чт
1 хв
Дрон-перехоплювач України вдруге збив російський дороговартісний безпілотник
aimg Олена Бджола
Українські бійці знищили рідкісний дрон РФ "Оріон" (відео) Фото: російський ударно-розвідувальний дрон "Оріон" (росЗМІ)
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Воїни ЗСУ "мінуснули" небезпечний російський безпілотник "Оріон" вартістю 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у Facebook.

ЗСУ збили російський "Оріон"

Підрозділ "Прибульці" українським дроном-перехоплювачем збив російський "Оріон" - це рідкісний та дорогий БпЛА.

Він може нести авіабомби та ударні крилаті ракети "Бандеролі", які тероризують українські міста, зазначили у бригаді.

"Його нелегко збити. Але пілоти ЗРДН "Прибульці" 115 ОМБр вистежили, наздогнали і знищили ворожого "птаха"", - йдеться у дописі.

Це другий випадок збиття "Оріона" дроном-перехоплювачем, уточнили бійці.

Відео: збиття російського дрона "Оріон" підрозділом "Прибульці"(facebook.com/115ombr)

Що відомо про дрон "Оріон"

Нагадаємо, Росія масштабує виробництво крилатої ракети "Бандероль". Зараз її запускають з БпЛА "Оріон".

2 квітня ЗСУ уразили в Криму склад із рідкісними російськими дронами "Оріон". Також під удар потрапили літак Ан-72П та РЛС.

У вересні 2025 року Сили безпілотних систем збили російський ударно-розвідувальний борт "Оріон". Про це повідомив командуввч СБС Роберт "Мадяр" Бровді.

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