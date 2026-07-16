Українські бійці знищили рідкісний дрон РФ "Оріон" (відео)

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Воїни ЗСУ "мінуснули" небезпечний російський безпілотник "Оріон" вартістю 5 мільйонів доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву 115-ї окремої механізованої бригади ЗСУ у Facebook.

ЗСУ збили російський "Оріон" Підрозділ "Прибульці" українським дроном-перехоплювачем збив російський "Оріон" - це рідкісний та дорогий БпЛА. Він може нести авіабомби та ударні крилаті ракети "Бандеролі", які тероризують українські міста, зазначили у бригаді. "Його нелегко збити. Але пілоти ЗРДН "Прибульці" 115 ОМБр вистежили, наздогнали і знищили ворожого "птаха"", - йдеться у дописі. Це другий випадок збиття "Оріона" дроном-перехоплювачем, уточнили бійці. Відео: збиття російського дрона "Оріон" підрозділом "Прибульці"(facebook.com/115ombr) Що відомо про дрон "Оріон" Нагадаємо, Росія масштабує виробництво крилатої ракети "Бандероль". Зараз її запускають з БпЛА "Оріон".